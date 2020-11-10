Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил полицейских и ветеранов с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел.

Об этом сообщают «Невские новости».

Обращение губернатора появилось на сайте правительства области.

«Примите искренние поздравления с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Благодарю всех, кто сегодня служит в органах внутренних дел, а также ветеранов советской и российской милиции, полиции за самоотверженный труд, сопряжённый с риском для жизни, требующий выдержки, профессионализма, большого личного мужества», — сказал Дрозденко.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел прибыл в Сочи для участия в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Горемыкину, возглавлявшему МВД в 1895—1899 годах.