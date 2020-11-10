Для жителей Сахалина старше 65 лет ввели режим самоизоляции

Власти Сахалинской области ввели в регионе обязательный режим самоизоляции для людей из групп риска по коронавирусной инфекции — граждан старше 65 лет и жителей с определёнными хроническими заболеваниями.

РИА Новости

«Жителей Сахалинской области старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания — сердечно-сосудистые, органов дыхания, диабет, — обязали соблюдать режим самоизоляции. Ранее это правило носило рекомендательный характер», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона. Самоизоляция введена на период с 10 ноября по 13 декабря. Также предприятиям области необходимо перевести на удалённую работу не менее 30% от общего числа офисных сотрудников. Ранее в Оренбургской области продлили режим повышенной готовности.