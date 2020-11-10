Для жителей Сахалина старше 65 лет ввели режим самоизоляции

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Власти Сахалинской области ввели в регионе обязательный режим самоизоляции для людей из групп риска по коронавирусной инфекции — граждан старше 65 лет и жителей с определёнными хроническими заболеваниями.
Для жителей Сахалина старше 65 лет ввели режим самоизоляции
  • РИА Новости

«Жителей Сахалинской области старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания — сердечно-сосудистые, органов дыхания, диабет, — обязали соблюдать режим самоизоляции. Ранее это правило носило рекомендательный характер», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Самоизоляция введена на период с 10 ноября по 13 декабря. 

Также предприятиям области необходимо перевести на удалённую работу не менее 30% от общего числа офисных сотрудников. 

Ранее в Оренбургской области продлили режим повышенной готовности.

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