Губернатор Самарской области поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
«Выполняя служебный долг, вы обеспечиваете безопасность земляков, надёжно стоите на страже правопорядка и с честью решаете сложные задачи»,— сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор отметил, что между правительством Самарской области и региональным МВД построено эффективное взаимодействие, направленное на контроль за бюджетными средствами, борьбу с коррупцией и повышение уровня безопасности дорожно-транспортного движения.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел прибыл в Сочи для участия в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Горемыкину, возглавлявшему МВД в 1895—1899 годах.