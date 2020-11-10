Губернатор Самарской области поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел и поблагодарил их за ответственное выполнение своих обязанностей.

Об этом сообщает sova.info.

«Выполняя служебный долг, вы обеспечиваете безопасность земляков, надёжно стоите на страже правопорядка и с честью решаете сложные задачи»,— сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что между правительством Самарской области и региональным МВД построено эффективное взаимодействие, направленное на контроль за бюджетными средствами, борьбу с коррупцией и повышение уровня безопасности дорожно-транспортного движения.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел прибыл в Сочи для участия в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Горемыкину, возглавлявшему МВД в 1895—1899 годах.