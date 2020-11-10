В Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Программа пройдёт в режиме онлайн на платформе Zoom и в Instagram-аккаунтах культурных центров.
«Мы хотим помочь женщинам в их такой важной и приятной, но нелёгкой работе — быть мамой. На лекциях психологи и педагоги поговорят со зрительницами о воспитании и развитии ребёнка. На прямые эфиры мы приглашаем и детей — они смогут принять участие в интерактивной игре и мастер-классе», — прокомментировали в Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы.
Расписание мероприятий, а также ссылки на трансляции доступны на сайте «Онлайн. Библиогород».
Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов.