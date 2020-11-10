В Москве рассказали о мероприятиях ко Дню матери

Культурные центры столичного Департамента культуры подготовили ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери, который в этом году будут отмечать 29 ноября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Программа пройдёт в режиме онлайн на платформе Zoom и в Instagram-аккаунтах культурных центров.

«Мы хотим помочь женщинам в их такой важной и приятной, но нелёгкой работе — быть мамой. На лекциях психологи и педагоги поговорят со зрительницами о воспитании и развитии ребёнка. На прямые эфиры мы приглашаем и детей — они смогут принять участие в интерактивной игре и мастер-классе», — прокомментировали в Московской дирекции по развитию культурных центров Департамента культуры Москвы.

Расписание мероприятий, а также ссылки на трансляции доступны на сайте «Онлайн. Библиогород».

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов.