Московский проект «Цифровой двойник» удостоился международной награды

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что проект «Цифровой двойник» получил награду «За высокие заслуги в области городского развития» от Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, престижные награды и позиции в рейтинге говорят о том, что Москва является одним из современных мировых лидеров.

«Технологии, применяемые сегодня в ведущих мегаполисах, могут быть незаметными, но они уже незаменимы для повышения уровня жизни. Наш проект, который отметили международной премией, — это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами. Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений», — рассказала Сергунина.

В начале ноября стало известно, что московские школьники, согласно результатам авторитетного международного исследования PISA 2018 (Programme for International Student Assessment), заняли четвёртое место в мире по глобальным компетенциям и второе — по финансовой грамотности.