В МЧС предупредили о рисках ДТП в европейской части России

Риск крупных ДТП существует на большей части европейской территории России из-за тумана и гололёдных явлений до конца текущей недели. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«По оценке специалистов института, до конца текущей недели высока вероятность возникновения туманов в пониженных участках местности и гололёдных явлений, которые могут привести к крупным дорожно-транспортным происшествиям на большей части европейской территории РФ», — сказано в сообщении.

Кроме того, на территории Чукотского автономного округа, Магаданской области и в Коми прогнозируется высокая вероятность снежных заносов на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период похолодания на европейской территории России будет длиться как минимум неделю.