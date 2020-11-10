В МЧС предупредили о рисках ДТП в европейской части России

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Риск крупных ДТП существует на большей части европейской территории России из-за тумана и гололёдных явлений до конца текущей недели. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
В МЧС предупредили о рисках ДТП в европейской части России
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«По оценке специалистов института, до конца текущей недели высока вероятность возникновения туманов в пониженных участках местности и гололёдных явлений, которые могут привести к крупным дорожно-транспортным происшествиям на большей части европейской территории РФ», — сказано в сообщении.

Кроме того, на территории Чукотского автономного округа, Магаданской области и в Коми прогнозируется высокая вероятность снежных заносов на дорогах. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период похолодания на европейской территории России будет длиться как минимум неделю.

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