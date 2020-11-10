В МЧС предупредили о рисках ДТП в европейской части России
- globallookpress.com
«По оценке специалистов института, до конца текущей недели высока вероятность возникновения туманов в пониженных участках местности и гололёдных явлений, которые могут привести к крупным дорожно-транспортным происшествиям на большей части европейской территории РФ», — сказано в сообщении.
Кроме того, на территории Чукотского автономного округа, Магаданской области и в Коми прогнозируется высокая вероятность снежных заносов на дорогах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период похолодания на европейской территории России будет длиться как минимум неделю.