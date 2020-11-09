В Татарстане рассказали о планах по строительству детсадов

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В Татарстане в 2021 году планируется построить 13 детсадов на 2,2 тыс. мест. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено почти 3 млрд рублей.
В Татарстане рассказали о планах по строительству детсадов
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования и науки.

Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Демография».

Кроме того, в следующем году в Советском районе Казани должны открыть две школы на 1,2 тыс. и 1,5 тыс. мест. Их построят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году.

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