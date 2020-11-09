В Татарстане рассказали о планах по строительству детсадов
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования и науки.
Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Демография».
Кроме того, в следующем году в Советском районе Казани должны открыть две школы на 1,2 тыс. и 1,5 тыс. мест. Их построят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году.