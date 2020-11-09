Автоэксперт оценил планы пересмотреть правила оформления ДТП

Короткая ссылка
Автоэксперт Пётр Баканов прокомментировал сообщение о том, что порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий в России может быть пересмотрен во избежание случаев «повторных» аварий — наездов, которые происходят во время оформления ДТП.
Автоэксперт оценил планы пересмотреть правила оформления ДТП
  • РИА Новости

«Наезд на стоящие транспортные средства на скоростных магистралях — это ошибка, причём фатальная и грубейшая, со стороны самих водителей, которые до сих пор не научились правильно выставлять знаки аварийной остановки. К сожалению, они даже не в каждой машине есть», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, всё это актуально только в том случае, если ущерб небольшой и чётко установлен виновник ДТП. Как отметил Баканов, нередко возникают спорные ситуации, когда стороны не могут договориться.

Эксперт подчеркнул, что водителям в любом случае нужно зафиксировать место ДТП и повреждения, даже если авария произошла на оживлённой трассе.

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал в беседе с НСН данную инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить