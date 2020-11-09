Автоэксперт оценил планы пересмотреть правила оформления ДТП

Автоэксперт Пётр Баканов прокомментировал сообщение о том, что порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий в России может быть пересмотрен во избежание случаев «повторных» аварий — наездов, которые происходят во время оформления ДТП.

«Наезд на стоящие транспортные средства на скоростных магистралях — это ошибка, причём фатальная и грубейшая, со стороны самих водителей, которые до сих пор не научились правильно выставлять знаки аварийной остановки. К сожалению, они даже не в каждой машине есть», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, всё это актуально только в том случае, если ущерб небольшой и чётко установлен виновник ДТП. Как отметил Баканов, нередко возникают спорные ситуации, когда стороны не могут договориться.

Эксперт подчеркнул, что водителям в любом случае нужно зафиксировать место ДТП и повреждения, даже если авария произошла на оживлённой трассе.

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал в беседе с НСН данную инициативу.