Объявлен победитель конкурса «Закачай знания!»

Короткая ссылка
Стал известен победитель международного конкурса педагогического мастерства учителей русских школ за рубежом «Закачай знания!», инициированного и поддерживаемого Россотрудничеством.
Объявлен победитель конкурса «Закачай знания!»
  • ©knowledgeup.ru

Конкурс проводился в 40 странах. В 2020 году участниками стали педагоги, которые реализуют общеобразовательные программы предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» на русском языке, а также «Русский язык как иностранный».

Финальный тур прошёл 1—7 ноября. Испытания и церемония награждения были организованы в заочном формате в связи с эпидемиологической ситуацией.

Победительницей стала Евгения Кузнецова, учитель художественного труда, технологии в Гуманитарно-экономической школе-лицее имени Н. Островского из города Саркан (Казахстан).

«Участие в данном конкурсе для меня — это не только уникальная возможность совершенствования мастерства в области цифровых образовательных ресурсов, но и возможность поделиться своим опытом с коллегами из разных стран о внедрении современных цифровых технологий в образовательный процесс», — сказала Кузнецова.

Второе место занял преподаватель русского языка и научный сотрудник из Дели (Индия) Саини Сону. Третье — преподаватель русского языка как иностранного из Бишкека (Киргизия) Салтанат Ахметова.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить