Объявлен победитель конкурса «Закачай знания!»

Стал известен победитель международного конкурса педагогического мастерства учителей русских школ за рубежом «Закачай знания!», инициированного и поддерживаемого Россотрудничеством.

Конкурс проводился в 40 странах. В 2020 году участниками стали педагоги, которые реализуют общеобразовательные программы предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» на русском языке, а также «Русский язык как иностранный».

Финальный тур прошёл 1—7 ноября. Испытания и церемония награждения были организованы в заочном формате в связи с эпидемиологической ситуацией.

Победительницей стала Евгения Кузнецова, учитель художественного труда, технологии в Гуманитарно-экономической школе-лицее имени Н. Островского из города Саркан (Казахстан).

«Участие в данном конкурсе для меня — это не только уникальная возможность совершенствования мастерства в области цифровых образовательных ресурсов, но и возможность поделиться своим опытом с коллегами из разных стран о внедрении современных цифровых технологий в образовательный процесс», — сказала Кузнецова.

Второе место занял преподаватель русского языка и научный сотрудник из Дели (Индия) Саини Сону. Третье — преподаватель русского языка как иностранного из Бишкека (Киргизия) Салтанат Ахметова.

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