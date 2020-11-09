В Брянске перед судом предстанет сотрудница отдела опеки

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Сотрудница отдела опеки Брянской городской администрации предстанет перед судом по делу об изъятии девочки с истощением из приёмной семьи.
В Брянске перед судом предстанет сотрудница отдела опеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.

В июне семилетний ребёнок был госпитализирован с обморожением ног. Девочка находилась на воспитании в приёмной семье, где есть шестеро родных детей. После выяснения обстоятельств опекуна задержали, поскольку следствие установило факт ненадлежащих условий содержания девочки. Её запирали в одной из комнат и не давали еды.

Сотрудница горадминистрации обвиняется в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, поскольку она не организовала должного надзора за действиями приёмной матери и не оказывала помощь в воспитании и лечении ребёнка.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу по обвинению в истязании учеников.

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