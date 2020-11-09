В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Заболеваемость гриппом в Петербурге сегодня находится на неэпидемиологическом уровне, следует из сообщения ведомства.
Среди всех прошедших вакцинацию от гриппа в Петербурге насчитывается 423 тыс. детей.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.