В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа

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В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией населения от гриппа, более 2 млн горожан привиты.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом в Петербурге сегодня находится на неэпидемиологическом уровне, следует из сообщения ведомства.

Среди всех прошедших вакцинацию от гриппа в Петербурге насчитывается 423 тыс. детей.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.

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