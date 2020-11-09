Эксперт рассказал, как измерять температуру при входе в общественные места

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский рассказал, как измерять температуру при входе в общественные места.

«Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это несложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха даёт результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6», — сообщил Андриевский в беседе с радио Sputnik.

Он советует подождать 3—5 минут и повторить процедуру.

Эксперт отметил, что измерение температуры — очень важный момент, который помогает сдерживать распространение COVID-19 и других вирусных заболеваний.

Ранее в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач Евгений Тимаков рассказал об особенностях измерения температуры.