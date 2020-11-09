Юрист рассказал, что делать в случае отзыва лицензии у страховой компании

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Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что делать в случае отзыва лицензии у страховой компании.
Юрист рассказал, что делать в случае отзыва лицензии у страховой компании
  • АГН «Москва»

«Здесь всё зависит от того, успела ли страховая расторгнуть с вами договор до наступления страхового случая или нет. Согласно регламенту, после отзыва лицензии у страховой компания обязана в течение 45 дней расторгнуть все договоры с клиентами и в течение шести месяцев вернуть им деньги, если это предусмотрено договором», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если за эти шесть месяцев компания сделает все положенные выплаты, то она просто перестанет существовать, а если нет, то начнётся процедура банкротства.

Как пояснил Уткин, если страховой случай наступил до момента расторжения договора, то застрахованному положены выплаты в полном объёме.

Эксперт добавил, что если страховая не может погасить долг, то нужно дождаться процедуры банкротства и обратиться за возмещением в Агентство по страхованию вкладов.

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