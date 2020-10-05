Юрист рассказал об особенностях банковской страховки

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Кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев рассказал об особенностях банковской страховки.
Юрист рассказал об особенностях банковской страховки
  • РИА Новости

«Если человек попался на удочку злоумышленников и самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, была страховка или нет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, страховые компании не занимаются рисками, связанными с действиями самого застрахованного.

Вместе с тем, как отметил юрист, если был совершён взлом, при котором клиент не говорил никаких цифр и не передавал никаких данных, но были списаны средства, нужно срочно обратиться в банк.

«Банк обязан произвести возврат этих денежных средств», — добавил Алексеев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос россиян на финансовые услуги изменился из-за пандемии коронавируса и ослабления рубля.

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