В ФАР прокомментировали предложение ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

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Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов прокомментировал предложение конфисковывать транспортное средство за повторное управление в пьяном виде.
В ФАР прокомментировали предложение ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде
  • Pixabay

«Дело в том, что нарушитель может не являться собственником транспортного средства», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает эксперт, действующая ответственность за вождение в нетрезвом виде достаточная, нужно больше заниматься профилактикой.

Клевцов также отметил, что в настоящее время в России действует закон о наказании за вождение в пьяном виде, но в случае повторного нарушения нужно привлекать к уголовной ответственности, так как это уже рецидив.

Ранее сообщалось, что МВД выступило за конфискацию автомобилей за повторную нетрезвую езду.

Независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

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