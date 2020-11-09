Эксперт оценил рост спроса на услуги психологов

Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков оценил рост спроса на услуги психологов в России в связи с пандемией.

«Росту интереса к консультациям способствует сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений, и переработки, связанные с удалённой работой, а также чувство одиночества у тех, кто живёт один и больше не ходит в офис», — цитируют «Известия» аналитика.

По оценке специалистов, с началом второй волны пандемии коронавируса спрос на услуги психологов в России вырос в 2020 году на 89% по сравнению с 2019 годом. Что привело и к росту цен на такой вид услуг на 14% в сравнении с годом ранее.

По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также востребованность консультаций психологов быстро растёт в Сибири, на Урале и в Поволжье, рассказали аналитики.

Больше всего объявлений о психологической помощи появилось в мае 2020 года — на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года, добавил Чулков.

Ранее в беседе с НСН клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.