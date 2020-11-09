В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с ипотекой по сниженной ставке, приём заявок на кредит по ставке от 5,9% продлили до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на данные краевого Министерства имущественных отношений.

Ипотеку можно оформить на срок от пяти до 30 лет с первоначальном взносом не меньше 15% от стоимости жилья.

«Сегодня при участии государственной стороны, которую в крае представляет Ипотечное инвестиционное агентство, реализуются сразу несколько программ кредитования от банка «ДОМ.РФ» по сниженным процентным ставкам. Они рассчитаны на разные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», — цитирует издание сообщение министерства.

Льготная ставка будет сохраняться в течение всего срока действия договора. Подробнее об условиях можно узнать в Ипотечном инвестиционном агентстве региона.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.