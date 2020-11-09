Хабаровск принял участие в Международном муниципальном форуме стран БРИКС, муниципалитеты Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики обсудили вопросы взаимодействия.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Форум состоялся в онлайн-формате.

Заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов в своём выступлении отметил, что на долю Хабаровска приходится 55% регионального оборота организаций всех видов деятельности. Здесь реализуются региональные проекты: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», «Экспорт продукции АПК».

«Пандемия коронавируса внесла корректировки в социально-экономическое развитие Хабаровска. На 10% к соответствующему периоду 2019 года снизился оборот организаций. Меры государственной и муниципальной поддержки позволили нам сохранить потенциал малого бизнеса для гарантированного выхода из рецессии», — цитирует издание сообщение Митрофанова.

В 2019 году внешнеторговые контракты заключил 31 субъект малого и среднего предпринимательства Хабаровска, а в 2020 году — 129.

Ранее сообщалось о Восточном цифровом форуме во Владивостоке.