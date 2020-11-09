Хабаровск принял участие в Международном муниципальном форуме стран БРИКС
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Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Форум состоялся в онлайн-формате.
Заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов в своём выступлении отметил, что на долю Хабаровска приходится 55% регионального оборота организаций всех видов деятельности. Здесь реализуются региональные проекты: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», «Экспорт продукции АПК».
«Пандемия коронавируса внесла корректировки в социально-экономическое развитие Хабаровска. На 10% к соответствующему периоду 2019 года снизился оборот организаций. Меры государственной и муниципальной поддержки позволили нам сохранить потенциал малого бизнеса для гарантированного выхода из рецессии», — цитирует издание сообщение Митрофанова.
В 2019 году внешнеторговые контракты заключил 31 субъект малого и среднего предпринимательства Хабаровска, а в 2020 году — 129.
Ранее сообщалось о Восточном цифровом форуме во Владивостоке.