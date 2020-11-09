В Москве прокомментировали работу портала для приёмных родителей

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В Москве прокомментировали работу портала для приёмных родителей «Моя новая семья».
В Москве прокомментировали работу портала для приёмных родителей
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Онлайн-ресурс содержит информацию о детях-сиротах и о том, как усыновить ребёнка.

«Задача нового портала — собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приёмным семьям в одном месте», — цитирует издание замглавы департамента труда и социальной защиты населения Екатерину Бербер.

Она отметила необходимость, чтобы каждая потенциальная замещающая семья и каждый ребёнок скорее нашли друг друга и получили комплексную поддержку со стороны государства.

Также город поддерживает тех, кто остался без попечения родителей, и после совершеннолетия. 

В сентябре телеканал «360» сообщал, что в Московской области устроили в замещающие семьи более 1,3 тыс. детей-сирот с начала года, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

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