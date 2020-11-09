В Москве рассказали о новом направлении предпрофессионального образования в 2021 году

Короткая ссылка
В Москве рассказали о новом направлении предпрофессионального образования в 2021 году — «Медиакласс в московской школе».
В Москве рассказали о новом направлении предпрофессионального образования в 2021 году
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Проект будет включать шесть направлений: журналистику (медиа-, радио-, фото- и ТВ), PR и связи с общественностью, а также коммуникации в социальных сетях.

«Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях», — цитирует издание заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, в медиаклассах будут готовить журналистов будущего — «специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента».

Кроме того, она указала, что предпрофессиональное образование становится всё более востребованным среди московских школьников, так как даёт возможность познакомиться со спецификой профессии и получить базовые навыки.

В августе член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков в беседе с URA.RU оценил необходимость диплома для трудоустройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить