В Москве рассказали о новом направлении предпрофессионального образования в 2021 году — «Медиакласс в московской школе».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Проект будет включать шесть направлений: журналистику (медиа-, радио-, фото- и ТВ), PR и связи с общественностью, а также коммуникации в социальных сетях.

«Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях», — цитирует издание заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, в медиаклассах будут готовить журналистов будущего — «специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента».

Кроме того, она указала, что предпрофессиональное образование становится всё более востребованным среди московских школьников, так как даёт возможность познакомиться со спецификой профессии и получить базовые навыки.

В августе член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков в беседе с URA.RU оценил необходимость диплома для трудоустройства.