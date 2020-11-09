В Подмосковье ужесточат ограничительные меры в отношении пожилых людей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил в эфире телеканала «Россия 24» о намерении ужесточить ограничительные меры в отношении людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье ужесточат ограничительные меры в отношении пожилых людей
  • РИА Новости

«В эту среду мы примем дополнительные ограничения для людей старшего поколения... С большой долей вероятности мы будем вынуждены заблокировать карты для людей старшего поколения для того, чтобы всё-таки оставить их дома», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Московской области заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе является очень непростой.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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