В Подмосковье ужесточат ограничительные меры в отношении пожилых людей
- РИА Новости
«В эту среду мы примем дополнительные ограничения для людей старшего поколения... С большой долей вероятности мы будем вынуждены заблокировать карты для людей старшего поколения для того, чтобы всё-таки оставить их дома», — цитирует его ТАСС.
Ранее губернатор Московской области заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе является очень непростой.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.