За сутки в России скончались 256 пациентов с коронавирусом

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В России в течение суток скончались 256 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 30 793.
За сутки в России скончались 256 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев... За весь период по России умерли 30 793 человека», — отмечается в заявлении.

Накануне в России зафиксировали 286 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

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