За сутки в России скончались 286 пациентов с коронавирусом
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Накануне в России зафиксировали 364 летальных случая среди пациентов с COVID-19.
Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве за сутки скончались 74 человека с подтверждённым коронавирусом.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.