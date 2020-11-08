За сутки в России скончались 286 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 286 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 30 537. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Накануне в России зафиксировали 364 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве за сутки скончались 74 человека с подтверждённым коронавирусом. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.