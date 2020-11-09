Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в соцсети «Вконтакте»

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Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в социальной сети «Вконтакте» для тех, кто хочет грамотно выстроить рацион.
Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в соцсети «Вконтакте»
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В рамках нацпроекта «Демография» на популярной платформе «Здоровье ВКонтакте» был запущен сервис «Дневник питания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что целью проекта является научить россиян правильно питаться.

С помощью приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как действовать в случае контакта с чихающим человеком в общественном месте.

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