Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в соцсети «Вконтакте»

Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в социальной сети «Вконтакте» для тех, кто хочет грамотно выстроить рацион.

«В рамках нацпроекта «Демография» на популярной платформе «Здоровье ВКонтакте» был запущен сервис «Дневник питания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что целью проекта является научить россиян правильно питаться.

С помощью приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как действовать в случае контакта с чихающим человеком в общественном месте.