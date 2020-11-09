Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в соцсети «Вконтакте»
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В рамках нацпроекта «Демография» на популярной платформе «Здоровье ВКонтакте» был запущен сервис «Дневник питания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что целью проекта является научить россиян правильно питаться.
С помощью приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как действовать в случае контакта с чихающим человеком в общественном месте.