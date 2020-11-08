Семья напавшего на родителей в Петербурге подростка не была на учёте

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Семья подростка, который подозревается в покушении на убийство своих родителей и малолетней родственницы, не состояла на учёте в профилактических органах, заявили в городском Комитете по социальной политике.
Семья напавшего на родителей в Петербурге подростка не была на учёте
  • РИА Новости

«Комитет по социальной политике связался с представителями органа опеки по месту жительства подростка, где сообщили, что ранее семья в качестве субъекта профилактики не состояла», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По данным следствия, травматический пистолет, из которого подросток произвёл несколько выстрелов в родителей, принадлежал его отцу. 

Как уточнили в администрации Калининского района, мужчина является сотрудником ДПС.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростка, который, по данным следствия, нанёс малолетней родственнице ножевые ранения и открыл стрельбу по своей матери из травматического пистолета. 

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