Семья напавшего на родителей в Петербурге подростка не была на учёте
- РИА Новости
«Комитет по социальной политике связался с представителями органа опеки по месту жительства подростка, где сообщили, что ранее семья в качестве субъекта профилактики не состояла», — цитирует пресс-службу ТАСС.
По данным следствия, травматический пистолет, из которого подросток произвёл несколько выстрелов в родителей, принадлежал его отцу.
Как уточнили в администрации Калининского района, мужчина является сотрудником ДПС.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростка, который, по данным следствия, нанёс малолетней родственнице ножевые ранения и открыл стрельбу по своей матери из травматического пистолета.