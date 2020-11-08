В Петербурге подросток с ножом и пистолетом напал на родственников

В Санкт-Петербурге задержали подростка, который, по данным следствия, нанёс малолетней родственнице ножевые ранения и открыл стрельбу по своей матери из травматического пистолета. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по городу.

«По данным следствия, подозреваемый в ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Лужской улице, на почве личных неприязненных отношений нанёс своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча», — указано в сообщении.

В Следственном комитете проинформировали, что также подросток произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в область головы своей матери и один выстрел в сторону отца.

«Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца», — заявили в СК.

Подозреваемый 2005 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В марте детский омбудсмен Забайкальского края Иван Катанаев в беседе с телеканалом «360» рассказал о семье, в которой подросток застрелил отца.