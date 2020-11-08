В Подмосковье автомобиль насмерть сбил молодую пару на переходе

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В Московской области в городе Наро-Фоминске мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Подмосковье автомобиль насмерть сбил молодую пару на переходе
  • РИА Новости

«Шестого ноября в 22.15 в городе Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода», — сообщила она.

По данным МВД, в результате произошедшего 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте ДТП.

Отмечается, что после этого водитель пытался скрыться, но другие участники дорожного движения помешали ему это сделать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек и сопряжённое с состоянием опьянения или оставлением места ДТП). 

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