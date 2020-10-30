В Петербурге водитель легкового авто сбил мать с ребёнком во дворе

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В Санкт-Петербурге во дворе одного из домов на улице Дыбенко в четверг, 29 октября, автомобиль сбил женщину с ребёнком. Пострадавшие госпитализированы.
В Петербурге водитель легкового авто сбил мать с ребёнком во дворе
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«38-летний водитель за рулём автомобиля Honda ехал по двору дома 8/2 по улице Дыбенко, где сбил идущую впереди женщину с ребёнком», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадали 41-летняя женщина и двухлетняя девочка. Мать госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Все детали происшествия выясняются. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.

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