В Петербурге водитель легкового авто сбил мать с ребёнком во дворе

В Санкт-Петербурге во дворе одного из домов на улице Дыбенко в четверг, 29 октября, автомобиль сбил женщину с ребёнком. Пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает kp.ru.

«38-летний водитель за рулём автомобиля Honda ехал по двору дома 8/2 по улице Дыбенко, где сбил идущую впереди женщину с ребёнком», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадали 41-летняя женщина и двухлетняя девочка. Мать госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Все детали происшествия выясняются. Уголовное дело пока не возбуждено.

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