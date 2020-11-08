Глава Гознака рассказал о модели электронного паспорта России

Глава Гознака Аркадий Трачук в интервью «Российской газете» рассказал, какой может быть модель электронного паспорта России.

По его словам, новый паспорт будет представлять собой ID-карту с чипом, содержащим биометрические данные и электронную подпись владельца.

«Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов», — отметил Трачук.

В то же время защитные свойства ID-карты должны «давать уверенность в том, что вы держите в руках подлинный документ».

«У этой ID-карты может быть клон в виде мобильного приложения, который позволит человеку выполнять широкий спектр действий, за исключением случаев, где требуется более высокий уровень идентификации», — добавил глава Гознака.

При этом вопрос границ использования данного приложения пока открыт, считает Трачук.

Он также сообщил, что прототип нового паспорта был представлен в 2019 году, однако из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не был утверждён.

«Все вопросы либо уже сняты, либо могут быть быстро решены. Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения. Это всё — предмет текущих обсуждений», — заключил глава Гознака.

В сентябре вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что приложение для электронного паспорта создано и в настоящее время проходит сертификацию.

В начале 2019 года руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия», как будут выглядеть новые паспорта России.