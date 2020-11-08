Минздрав скорректировал правила лечения пациентов с коронавирусом дома

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Минздрав России внёс поправки в действующий регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях на дому. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Минздрав скорректировал правила лечения пациентов с коронавирусом дома
  • РИА Новости

Согласно документу, пациенты с коронавирусом могут лечиться дома при наличии у них отдельной комнаты в случае проживания с другими лицами.

При этом заболевшие COVID-19 должны быть госпитализированы в случае проживания в общежитиях и коммуналках, а также в одной квартире с пожилыми людьми или лицами с хроническими заболеваниями.

В предыдущей редакции приказа не учитывались такие бытовые условия пациентов.

Кроме того, теперь врачи обязаны информировать пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, о необходимости вызова медиков в случае ухудшения состояния, а также об уголовной ответственности в случае несоблюдения противоэпидемических мер. 

Проживающим с больным лицам, в свою очередь, должны сообщить о рисках заболевания, необходимости проживания в отдельном помещении, а также предоставить брошюры с правилами ухода за заболевшим и защиты от инфекции.

Новые поправки также разрешают переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии.

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