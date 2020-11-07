Очевидец рассказал подробности падения самолёта в Подмосковье

Очевидец падения легкомоторного самолёта под посёлком Томилино Дмитрий рассказал телеканалу «360» подробности произошедшего.

«В момент падения самолёта я сидел в машине и разговаривал по телефону. В разговоре я сказал своему собеседнику, что какой-то спортивный самолёт летит и как-то странно себя ведёт. И буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошёл взрыв самолёта», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате крушения легкомоторного самолёта в Московской области.

Телеканал НТВ подтвердил, что на борту находились телеведущий Александр Колтовой и его супруга.