В ЯНАО обнаружили разлив нефти на месторождении
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение справочно-аналитического центра Министерства энергетики.
«Обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости. По предварительным данным, на площади около 200 кв. м», — заявили в ведомстве.
На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара на нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении, произошедшего утром 7 ноября.