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В ЯНАО обнаружили разлив нефти на месторождении

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В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили разлив нефти на площади 200 кв. м на месте пожара на внутрипромысловом нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении «Газпром нефти».
В ЯНАО обнаружили разлив нефти на месторождении
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение справочно-аналитического центра Министерства энергетики. 

«Обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости. По предварительным данным, на площади около 200 кв. м», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара на нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении, произошедшего утром 7 ноября.

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