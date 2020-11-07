В ЯНАО обнаружили разлив нефти на месторождении

В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили разлив нефти на площади 200 кв. м на месте пожара на внутрипромысловом нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении «Газпром нефти».

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение справочно-аналитического центра Министерства энергетики. «Обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости. По предварительным данным, на площади около 200 кв. м», — заявили в ведомстве. На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Ранее Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара на нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении, произошедшего утром 7 ноября.