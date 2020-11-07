Прокуратура начала проверку по факту пожара на месторождении в ЯНАО

Прокуратура начала проверку по факту пожара на Еты-Пуровском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры округа организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», — сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время аварийный участок перекрыт, ведутся восстановительные работы.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе — при наличии оснований — привлечение виновных к ответственности и взыскание компенсации причинённого окружающей среде ущерба.

Пожар на Еты-Пуровском нефтяном месторождении в ЯНАО произошёл утром 7 ноября.