Прокуратура начала проверку по факту пожара на месторождении в ЯНАО

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Прокуратура начала проверку по факту пожара на Еты-Пуровском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
Прокуратура начала проверку по факту пожара на месторождении в ЯНАО
  • РИА Новости

«Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры округа организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», — сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время аварийный участок перекрыт, ведутся восстановительные работы.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе — при наличии оснований — привлечение виновных к ответственности и взыскание компенсации причинённого окружающей среде ущерба.

Пожар на Еты-Пуровском нефтяном месторождении в ЯНАО произошёл утром 7 ноября.

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