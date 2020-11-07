Прокуратура начала проверку по факту пожара на месторождении в ЯНАО
- РИА Новости
«Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры округа организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», — сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время аварийный участок перекрыт, ведутся восстановительные работы.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе — при наличии оснований — привлечение виновных к ответственности и взыскание компенсации причинённого окружающей среде ущерба.
Пожар на Еты-Пуровском нефтяном месторождении в ЯНАО произошёл утром 7 ноября.