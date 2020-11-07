Россия выдала Италии обвиняемого в хищении и покушении на убийство

Россия по запросу итальянской стороны выдала Италии гражданина, обвиняемого в хищении, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщили в российской Генпрокуратуре.

«Генеральная прокуратура России по запросу итальянской стороны выдала Иона Райлеана (Райляна) (Ion Railean) для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями... Уголовного кодекса Итальянской Республики», — говорится в сообщении.

Согласно установленным данным, 1 января 2016 года обвиняемый и его сообщники совершили в итальянском городе Канеграте вооружённое нападение на местного жителя, незаконно проникнув в ресторан.

Пострадавший мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был подвергнут пыткам, у него также украли €7 тыс. Нападавшим удалось скрыться.

В ноябре 2016 года суд постановил арестовать Райлеана и объявил его в розыск.

В Генпрокуратуре России пояснили, что действия Райлеана являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству по статьям о разбое, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли ни по законодательству России, ни по законодательству Италии. В связи с этим обвиняемый в сопровождении спецконвоя отправлен в Италию.

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