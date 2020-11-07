Колокольцев принял участие в торжественных мероприятиях в Сочи

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в рамках поездки в Сочи посетил мемориальный комплекс «Завокзальный», принял участие в церемонии вручения ключей от квартир семьям сотрудников органов внутренних дел и поучаствовал в церемонии открытия памятника Ивану Горемыкину. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Колокольцев принял участие в торжественных мероприятиях в Сочи
  • РИА Новости

На мемориальном комплексе «Завокзальный» глава МВД возложил венок и цветы к Вечному огню.

«Торжественная церемония была посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы, который наша страна отметила в этом году, объявленном в России Годом памяти и славы», — говорится в сообщении.

Также Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников и пенсионеров УВД России по городу Сочи. Отмечается, что торжественная церемония открытия комплекса из трёх многоквартирных домов прошла на улице Искры в микрорайоне Кудепста.

«На сочинскую полицию ложится высокая нагрузка, прежде всего в период курортного сезона. И конечно, решение жилищных проблем является значимым условием для эффективного выполнения поставленных задач», — заявил министр. 

Кроме того, Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Горемыкину, возглавлявшему МВД в 1895—1899 годах.

Ранее «Аргументы и факты» сообщали, что Колокольцев прибыл в Сочи в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

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