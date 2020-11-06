Колокольцев прибыл в Сочи

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Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Сочи в преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел.
Колокольцев прибыл в Сочи
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявила официальный представитель министерства Ирина Волк, программа включает, в частности, участие в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Горемыкину, возглавлявшему МВД в 1895—1899 годах.

Ещё один пункт программы — возложение венка к Вечному огню мемориального комплекса «Завокзальный».

В октябре сообщалось, что Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова.

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