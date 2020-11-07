Эксперт предупредила россиян о новом виде мошенничества

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова сообщила, что мошенники для кражи денег с банковских карт россиян создали фейковый ролик, смонтированный из выступлений глав Минтруда и Минцифры Антона Котякова и Максута Шадаева и руководителя ФНС Даниила Егорова.

Об этом сообщило РИА Новости.

В ролике содержатся кадры из выпуска новостей и подробная «инструкция», как можно узнать о якобы причитающихся государственных выплатах и получить их. При этом в комментариях к видео также есть ссылка на фишинговый сайт, который имитирует сайты госорганов. Мошенники просят граждан России и стран СНГ ввести личные данные и номер банковской карты, обещая, что выплата поступит в течение десяти минут.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста», — рассказала Шумакова.

По её словам, во втором случае граждане также не получат ни компенсации, ни денег, потраченных на якобы оплату юридических услуг.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.