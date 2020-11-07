В Самаре три человека пострадали в результате пожара в доме

В Самаре произошёл пожар в трёхэтажном доме, в результате чего пострадали три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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Информация о пожаре на улице Промышленности поступила в МЧС в 08:24. «Происходит горение на третьем этаже трёхэтажного кирпичного здания с мансардой. Пострадали три человека», — заявили в ведомстве. По данным МЧС, площадь возгорания — 150 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В спасательном ведомстве добавили, что существует угроза распространения огня на соседние здания. В ликвидации пожара участвуют 137 человек, задействована 51 единица техники. Ранее пять детей погибли при пожаре в доме в Смоленской области.