Пять детей погибли при пожаре в доме в Смоленской области

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Пять детей и двое взрослых погибли в результате пожара в городе Ельне Смоленской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Смоленской области.
Пять детей погибли при пожаре в доме в Смоленской области
  • © СУ СК России по Смоленской области

«После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины доставлен в местную больницу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что личности всех погибших установлены. Старшему ребёнку было 11 лет.​

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Ранее появилась информация, что при пожаре в частном доме в городе Ельне Смоленской области погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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