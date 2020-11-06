Пять детей погибли при пожаре в доме в Смоленской области

Пять детей и двое взрослых погибли в результате пожара в городе Ельне Смоленской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Смоленской области.

«После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины доставлен в местную больницу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что личности всех погибших установлены. Старшему ребёнку было 11 лет.​

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Ранее появилась информация, что при пожаре в частном доме в городе Ельне Смоленской области погибли четыре человека, в том числе двое детей.