Пять детей погибли при пожаре в доме в Смоленской области
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«После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины доставлен в местную больницу», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что личности всех погибших установлены. Старшему ребёнку было 11 лет.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Ранее появилась информация, что при пожаре в частном доме в городе Ельне Смоленской области погибли четыре человека, в том числе двое детей.