Минобороны опубликовало документы о параде 7 ноября 1941 года

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Минобороны России открыло на своём сайте раздел, в котором опубликованы документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Минобороны опубликовало документы о параде 7 ноября 1941 года
  • © РИА Новости / Александр Устинов

«В сегодняшней подборке архивных документов из фондов ЦА МО РФ — некоторые детали подготовки и проведения этих уникальных военных парадов 1941 года», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Отмечается, что по мнению историков, парад на Красной площади стал переломным рубежом битвы за Москву.

Парад удалось провести несмотря на тяжёлую обстановку на подступах к столице, после проведения парада войска отправлялись прямо на фронт.

16 октября министр обороны России Сергей Шойгу передал главе Минобороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.

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