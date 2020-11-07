Минобороны опубликовало документы о параде 7 ноября 1941 года

Минобороны России открыло на своём сайте раздел, в котором опубликованы документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.

«В сегодняшней подборке архивных документов из фондов ЦА МО РФ — некоторые детали подготовки и проведения этих уникальных военных парадов 1941 года», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Отмечается, что по мнению историков, парад на Красной площади стал переломным рубежом битвы за Москву.

Парад удалось провести несмотря на тяжёлую обстановку на подступах к столице, после проведения парада войска отправлялись прямо на фронт.

16 октября министр обороны России Сергей Шойгу передал главе Минобороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в победу в Великой Отечественной войне.