Психолог рассказала о работе учителей в пандемию
- РИА Новости
«Весной у педагогов не было такой острой ситуации. Многим было непросто перейти на дистант, но фокус сохранялся на учебном процессе. Сейчас ситуация поменялась, педагогам добавили новые функции: кроме организации учебного процесса, им приходится следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, преподавателям приходится искать ответы, разбираться в ситуациях.
Как пояснила Сафьян, множество вопросов у родителей, стрессовым фактором являются и конфликты с учениками. Ещё один момент — педагоги тоже болеют, добавила эксперт.
Сафьян считает, что для облегчения ситуации не нужно пытаться решать вопросы глобально.
«Нужно двигаться маленькими шажками. Ожидается неделя дистанта? Собраться и подумать, как пережить именно эту неделю. Учителям, родителям и даже ученикам нужно не конфликтовать, не нагнетать атмосферу, а поддерживать друг друга. Только так можно справиться», — полагает она.
Эксперт подчеркнула, что необходимо заботиться о себе — рекомендуется здоровый сон, полноценное правильное питание, обязательная физическая нагрузка и свежий воздух.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.