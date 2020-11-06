Психолог рассказала о работе учителей в пандемию

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Екатеринбургский психолог, идеолог проекта бесплатной психологической помощи #МыРядом2020 Надежда Сафьян рассказала о работе учителей во время пандемии.
Психолог рассказала о работе учителей в пандемию
  • РИА Новости

«Весной у педагогов не было такой острой ситуации. Многим было непросто перейти на дистант, но фокус сохранялся на учебном процессе. Сейчас ситуация поменялась, педагогам добавили новые функции: кроме организации учебного процесса, им приходится следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, преподавателям приходится искать ответы, разбираться в ситуациях.

Как пояснила Сафьян, множество вопросов у родителей, стрессовым фактором являются и конфликты с учениками. Ещё один момент — педагоги тоже болеют, добавила эксперт.

Сафьян считает, что для облегчения ситуации не нужно пытаться решать вопросы глобально.

«Нужно двигаться маленькими шажками. Ожидается неделя дистанта? Собраться и подумать, как пережить именно эту неделю. Учителям, родителям и даже ученикам нужно не конфликтовать, не нагнетать атмосферу, а поддерживать друг друга. Только так можно справиться», — полагает она.

Эксперт подчеркнула, что необходимо заботиться о себе — рекомендуется здоровый сон, полноценное правильное питание, обязательная физическая нагрузка и свежий воздух.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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