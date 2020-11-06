Эксперты оценили покупательский спрос россиян в октябре

Оператор фискальных данных «Такском» изучил покупки базовых продуктов питания в России с 1 по 28 октября и сравнил данные с аналогичным периодом в сентябре.

Об этом сообщает газета «Известия».

Продажи манки, геркулеса и гречки снизились на 28—30%, риса, макарон и соли — на 3—5%. Консервов купили меньше на 6%, тушёнки — на 2%. Покупки сахара выросли на 1%.

По оценке аналитиков, стоимость продуктов в октябре изменилась по отношению к сентябрю. К примеру, цена манки уменьшилась на 13% (63 руб. за упаковку), геркулеса и гречки — на 1% (48 руб. и 62 руб. соответственно).

Стоимость риса показала снижение на 2% (82 руб.), макаронных изделий — выросла на 2% (51 руб.), сахара — на 4% (41 руб.), соли — на 8% (37 руб.).

Консервы стали дороже на 10% (125 руб.), тушёнка подешевела на 2% (126 руб.).

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подтвердил, что покупательский спрос снизился.

«Это связано с тем, что у людей ещё остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии. На объёмы продаж также повлияло падение трафика в торговых центрах: в столице в конце сентября оно составило до 20% по отношению к показателям прошлого года», — сказал он.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.