В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Московской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий с участием зрителей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Согласно документу, физкультурные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия должны проводиться в регионе без участия зрителей до 22 ноября.

Также до этой даты сохраняется запрет на посещение музеев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл совещание с зампредами на тему пандемии коронавируса в регионе.