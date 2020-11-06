В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Согласно документу, физкультурные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия должны проводиться в регионе без участия зрителей до 22 ноября.
Также до этой даты сохраняется запрет на посещение музеев.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл совещание с зампредами на тему пандемии коронавируса в регионе.