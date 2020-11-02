В Подмосковье обсудили ситуацию с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл совещание с зампредами на тему пандемии коронавируса в регионе. На нём, в частности, поднимались вопросы самоизоляции пожилых людей и беременных женщин, а также качества медицинских услуг в стационарах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С понедельника я подписал распоряжение, которое подразумевает изоляцию граждан старше 65 лет. Почему это сделано? Мы все видим, что те, кто в старшем возрасте, болеют тяжелее — это очевидно. И порядка 55% людей на ИВЛ — жители старше 65 лет. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы их обезопасить в первую очередь. Я обращаю внимание работодателей, ещё раз поговорите, объясните владельцам и управляющим промышленных предприятий о возможных предоставлениях особых условий труда тем, кто старше 65 лет», — заявил Воробьёв.

В особую группу входят и беременные женщины. Они также по возможности должны быть переведены на удалёнку, заявил губернатор.

Он также призвал собравшихся уделить внимание качеству услуг в стационарах.

«И я прошу обратить внимание на качество предоставляемых услуг, особенно там, где мы видим жалобы. Дело не только в койках, которые мы размещаем, а в качестве и эффективности лечения», — сообщил Воробьёв.

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