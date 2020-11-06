Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями

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Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала ситуацию с пенсиями.
Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями
  • РИА Новости

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на 1 тыс. рублей. Если пенсионеры получают меньше 15 тыс., то и повышение будет меньше», — заявила она в беседе с Life.ru.

К примеру, пояснила эксперт, если пенсия была в районе 10 тыс. рублей, то в новом году она может вырасти на 600 рублей.

По словам Пшеничниковой, для граждан, которые намерены выходить на пенсию в этом году, выплаты будут уже с соответствующими индексациями.

Ранее глава центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, кому в 2021 году могут назначить досрочную пенсию.

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