В ЦИК предложили развести учебный и избирательный процессы

Глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.

«Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне всё-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Глава ЦИК отметила, что во время прошедшей выборной кампании было очень широкое представительство от различных партий.

Памфилова также подчеркнула, что постепенно растёт число наблюдателей, в последний раз их было почти 257 тыс.

Ранее Памфилова, комментируя единый день голосования 13 сентября, заявила, что избирательная кампания была «очень многослойная», а дополнительным фактором стало проведение голосования в условиях пандемии.