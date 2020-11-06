Детский омбудсмен прокомментировала инцидент с медсестрой в Новосибирске

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Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала инцидент с медсестрой в клинической туберкулёзной больнице.
Детский омбудсмен прокомментировала инцидент с медсестрой в Новосибирске
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Я посетила сегодня больницу. Действительно, имело место жестокое обращение одного из сотрудников больницы с несовершеннолетней дошкольного возраста», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, на утро 6 ноября состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Как уточнила Болтенко, ребёнку не нанесли ни травм, ни ушибов, вреда здоровью нет, девочка активна, адекватна, общается.

Омбудсмен также отметила, что пациентка находилась в палате без матери, поскольку та проходит лечение в другом отделении.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что по факту случившегося проводят доследственную проверку.

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