Путин обсудил с Совбезом борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Кроме того, состоялся разговор о ситуации с коронавирусом «с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи».

Ранее Путин отмечал, что Россия делает всё возможное, чтобы конфликт в Карабахе был как можно скорее окончен

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