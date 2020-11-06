Путин обсудил с Совбезом борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Кроме того, состоялся разговор о ситуации с коронавирусом «с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи».

Ранее Путин отмечал, что Россия делает всё возможное, чтобы конфликт в Карабахе был как можно скорее окончен.