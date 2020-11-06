Путин обсудил с Совбезом борьбу с COVID-19 и ситуацию в Карабахе
- РИА Новости
«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Кроме того, состоялся разговор о ситуации с коронавирусом «с акцентом на положение дел в регионах России с учётом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи».
Ранее Путин отмечал, что Россия делает всё возможное, чтобы конфликт в Карабахе был как можно скорее окончен.