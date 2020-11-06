Минфин прокомментировал предложение повысить налог для богатых россиян

Минфин России в настоящее время не рассматривает корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 млн рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе ведомства, комментируя идею повысить налог на доходы для состоятельных россиян.

Там напомнили, что по поручению президента Владимира Путина было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью.

«Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в НК сейчас не разрабатываются», — говорится в сообщении.

Ранее экономисты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых россиян.

21 октября Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об увеличении НДФЛ до 15% для доходов более 5 млн рублей в год.