Минфин прокомментировал предложение повысить налог для богатых россиян
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Там напомнили, что по поручению президента Владимира Путина было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью.
«Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в НК сейчас не разрабатываются», — говорится в сообщении.
Ранее экономисты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых россиян.
21 октября Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об увеличении НДФЛ до 15% для доходов более 5 млн рублей в год.