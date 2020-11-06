В России предложили увеличить налоги для богатых граждан

Экономисты Высшей школы экономики предложили повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых россиян. Об этом говорится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Речь идёт о ставке налога 20–24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета», — приводит РБК заявление.

В ВШЭ утверждают, что уровень контроля налоговых органов и внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» или его вывода за рубеж.

В связи с этим, как отмечают экономисты, данная инициатива не приведёт к значительной эмиграции налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении НДФЛ до 15% для доходов более 5 млн рублей в год.